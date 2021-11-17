أفادت مصادر، أن "الرئيس الأميركي جو بايدن ناقش مع نظيره الصيني السحب من احتياطي النفط الاستراتيجي"، موضحة أن "إدارة بايدن أثارت طلب السحب من الاحتياطي النفطي مع اليابان والصين".ونقلت المصادر للوكالة أن "الولايات المتحدة تطلب من دول أخرى تنسيق السحب من احتياطيات النفط الاستراتيجية".وأعلن البيت الأبيض، في وقت لاحق، أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن السحب من الاحتياطي النفطي.