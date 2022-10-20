الجنيه الإسترليني يرتفعُ مقابل الدولار وينخفضُ مقابل اليورو

سجَّل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعاً مقابل الدولار الأمريكي، وانخفاضاً مقابل اليورو.

فقد تداول الجنيه مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.1221 دولار أمريكي، بزيادة 0.10 %، فيما انخفض مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1476 يورو، بانخفاض 0.01 %.