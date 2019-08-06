الذهب يستقر قرب أعلى مستوى في 6 أعوام

استقرت أسعار الذهب، الثلاثاء، قرب أعلى مستوى لها في ست سنوات مع إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن بعد أن صنفت الولايات المتحدة الصين على أنها دولة تتلاعب بالعملة، مما يُصعد حرباً تجارية طال أمدها بين أكبر اقتصادين في العالم.

وبحلول الساعة 05:43 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر الذهب في التعاملات الفورية 0.1% إلى 1461.51 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ مايو 2013 عند 1474.81 دولار في وقت سابق من الجلسة.

كما انخفض الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1% ليبلغ 1474.40 دولار للأوقية.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، الاثنين، إن الحكومة قررت اعتبار الصين متلاعبة في عملتها، وسوف تتحاور مع صندوق النقد الدولي للقضاء على ميزة المنافسة غير العادلة، الناجمة عن أحدث تحركات لبكين.

وجاءت الخطوة الأميركية بعدما سمحت الصين لعملتها اليوان بالهبوط دون المستوى المهم، البالغ سبعة يوانات مقابل الدولار للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات، عقب قرار واشنطن فرض رسوم جمركية بنسبة عشرة بالمئة علي واردات من الصين بقيمة 300 مليار دولار، مما أنهى هدنة استمرت شهراً في الحرب التجارية بينهما.

كما ساهم هبوط مؤشر الدولار لأدنى مستوى في أسبوعين في دعم أسعار المعدن الأصفر، بينما سجلت عائدات سندات الخزانة الأميركية، الأطول أمدا، أكبر انخفاض لها في 14 شهراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 16.39دولار للأوقية، في حين زاد البلاتين 0.2 % إلى 854.85 دولار.

وارتفع البلاديوم 1.3 % إلى 1432.75 دولار للأوقية