سوق الأسهم الأمريكية يغلق على انخفاض

سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً اليوم، بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.

فقد تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 90.22 نقطة إلى 0.30% ليغلق عند 30333.59 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 29.38 نقطة إلى 0.80% عند 3665.78 نقطة.

وسجل المؤشر ناسداك المجمع تراجعاً عند 65.67 نقطة إلى 0.61% بواقع 10614.84 نقطة.