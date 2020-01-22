بورصة بيروت تغلق على تراجع بنسبة 1.15 %

أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية، اليوم على تراجع بنسبة 1.15% أي ما يعادل 5 نقاط، ليقفل عند مستوى 706.66 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 248 ألفاً و486 سهماً، بقيمة 2 مليون و20 ألفاً و145 دولاراً أمريكياً، نفّذت من خلال 74 صفقة.

كما تراجعت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و988 ألف دولار، مقارنة مع 7 ملايين و68 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.