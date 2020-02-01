بورصة بيروت تختتم أسبوعها على ارتفاع

اختتم مؤشّر "بلوم إنفست" لتبادل الأوراق المالية والأسهم في بورصة بيروت أسبوعه على ارتفاع بنسبة 0.57 ٪ ليغلق عند مستوى 704.29 نقاط.

لكن انخفض معدل الأسهم المتداولة حيث بلغ 130 ألفاً و135 سهماً بقيمة 977 ألفا و254 دولارا أميركياً، مقابل 38 ألفاً و701 سهم بقيمة 329 ألفاً و459 دولاراً أميركياً بنهاية الأسبوع السابق.

كما ارتفعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة في السوق إلى 6.88 مليارات دولار، مقابل 6.84 مليارات دولار بختام الأسبوع الماضي.