البنك الأوروبي للتنمية يعلن عن مساعدات لأوكرانيا بـ 22 مليار يورو
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البنك الأوروبي للتنمية يعلن عن مساعدات لأوكرانيا بـ 2,2 مليار يورو

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العرب اليوم - البنك الأوروبي للتنمية يعلن عن مساعدات لأوكرانيا بـ 2,2 مليار يورو

رجال إنقاذ أوكرانيون يهرعون لإنقاذ سكان مدنيين بعد تعرض منطقتهم للقصف الروسي
كييف - العرب اليوم

أعلن البنك الأوروبي للتنمية عن مساعدات لأوكرانيا بـ 2,2 مليار يورو، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

اقتصاد عاجل
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البنك الأوروبي للتنمية يعلن عن مساعدات لأوكرانيا بـ 22 مليار يورو البنك الأوروبي للتنمية يعلن عن مساعدات لأوكرانيا بـ 22 مليار يورو



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