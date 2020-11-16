لقاح كورونا يصعد بأسعار النفط
آخر تحديث GMT23:55:53
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » اقتصاد عاجل

لقاح كورونا يصعد بأسعار النفط

العرب اليوم -

العرب اليوم - لقاح كورونا يصعد بأسعار النفط

أسعار النفط
واشنطن_العرب اليوم

صعدت أسعار النفط أكثر من اثنين بالمئة بعد أن سجلت مستويات أكثر ارتفاعا في وقت سابق من الجلسة عندما قالت مودرنا إن لقاحها التجريبي أظهر فعالية بنسبة 94.5 بالمئة في منع الإصابة بكوفيد-19 .وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي تسليم يناير جلسة التداول مرتفعة 1.04 دولار، أو 2.43 بالمئة، لتسجل عند التسوية 43.82 دولار للبرميل بعد أن قفزت في وقت سابق أكثر من أربعة بالمئة.وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر 1.21 دولار، أو ثلاثة بالمئة، لتبلغ عند التسوية 41.34 دولار للبرميل.

ويأتي إعلان مودرنا بعد أن قالت فايزر الأسبوع الماضي إن لقاحها أظهر فعالية بنسبة تزيد على 90 بالمئة، وهو ما يثير آمالا بأن الأضرار التي ألحقتها الجائحة بالاقتصاد العالمي قد يمكن تقليصها.وتلقت أسعار النفط دعما أيضا من بيانات تظهر أن مصافي التكرير في الصين قامت بمعالجة مستويات يومية قياسية من الخام في أكتوبر.وسجل الخام الأميركي وخام برنت كلاهما مكاسب بأكثر من ثمانية في المئة الأسبوع الماضي بدعم من آمال لقاح مضاد لفيروس كورونا وتوقعات بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، ومن بينهم روسيا، سيبقون على تخفيضات الإنتاج العام القادم لدعم الأسعار.

اقتصاد عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

لقاح كورونا يصعد بأسعار النفط لقاح كورونا يصعد بأسعار النفط



أخبار ذات صلة

GMT 20:10 2020 الثلاثاء ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

الولايات المتحدة والبرازيل تعلنان إنشاء مجموعة عمل معنيّة بالمعادن الحرجة
العرب اليوم - الولايات المتحدة والبرازيل تعلنان إنشاء مجموعة عمل معنيّة بالمعادن الحرجة

GMT 20:04 2020 الثلاثاء ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

السعودية والعراق يؤكدان على أهمية التعاون في مجالات الطاقة وتبادل الخبرات وتنسيق المواقف في المجال النفطي ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط
العرب اليوم - السعودية والعراق يؤكدان على أهمية التعاون في مجالات الطاقة وتبادل الخبرات وتنسيق المواقف في المجال النفطي ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط

GMT 07:11 2020 الثلاثاء ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية
العرب اليوم - صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية

GMT 21:18 2020 الإثنين ,09 تشرين الثاني / نوفمبر

الخزانة الأميركية تفرض عقوبات مرتبطة بسوريا تستهدف أفرادا وكيانات منها شركات عاملة في قطاع النفط
العرب اليوم - الخزانة الأميركية تفرض عقوبات مرتبطة بسوريا تستهدف أفرادا وكيانات منها شركات عاملة في قطاع النفط

GMT 13:38 2020 الإثنين ,09 تشرين الثاني / نوفمبر

برميل "برنت" يقفز بنحو 10% بعد أخبار عن لقاح ضد كورونا
العرب اليوم - برميل "برنت" يقفز بنحو 10% بعد أخبار عن لقاح ضد كورونا

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

تحرص على اختيار أزيائها من أرقى الدور العالمية

تعرفي على أجمل إطلالات إليسا مُنذ انطلاق مسيرتها الفنية

بيروت_العرب اليوم

احتفلت النجمة اللبنانية إليسا بمرور عشرين عاماً على مسيرتها الفنية. هذه المسيرة كانت عامرة ليس فقط بالأعمال الفنية التي إشتهرت بها ونصبّتها على عرش ملكة الإحساس فحسب، بل خطفت إطلالات إليسا أيضاً الأنظار خصوصاً أنها تحرص على اختيار أزيائها من أرقى الدور العالمية مثل إيلي صعب، فالنتينو، Alexander McQueen، Dior، وغيرها.إحتفلت إليسا بمرور 20 عاماً على مسيرتها الفنية في خلال مقابلة تلفزيونية خطفت بها الأنظار بفستان مخمليّ من ماركة فالنتينو Valentino باللون الزهري بلغ ثمنه 1890 يورو، تميّز بطوله الميدي وقصة ياقته الدائرية، إضافة إلى أكمامه الطويلة والواسعة، أما قماش التنورة فجاء بقصة الكسرات. وأكملت اللوك بحزام من فالنتينو أيضاً من الجلد لكن باللون الزهري نفسه سعره 550 يورو، وحذاء من ماركة جيانفيتو روسي. إطلالات إليسا تتطوّرت منذ بداية مسيرتها...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 02:27 2020 الإثنين ,16 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرفي على أفكار تنسيق الجاكيت الجلد باللون البني أحدث صيحات هذا الشتاء
العرب اليوم - تعرفي على أفكار تنسيق الجاكيت الجلد باللون البني أحدث صيحات هذا الشتاء

GMT 11:16 2020 الإثنين ,16 تشرين الثاني / نوفمبر

طيران الإمارات يبدأ تسيير رحلات يومية إلى تل أبيب آذار المقبل
العرب اليوم - طيران الإمارات يبدأ تسيير رحلات يومية إلى تل أبيب آذار المقبل

GMT 03:02 2020 الإثنين ,16 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرفي على مزايا الأبواب الزجاجية الداخلية في ديكورات المنزل
العرب اليوم - تعرفي على مزايا الأبواب الزجاجية الداخلية في ديكورات المنزل

GMT 11:13 2020 الإثنين ,16 تشرين الثاني / نوفمبر

وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم بعد سنوات من العمل الدبلوماسي الحافل
العرب اليوم - وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم بعد سنوات من العمل الدبلوماسي الحافل

GMT 05:40 2020 الإثنين ,16 تشرين الثاني / نوفمبر

المذيعة الأردنية آية خياط تفاجئ متابعيها بالحديث عن حياتها الخاصة وتخلّي زوجها عنها
العرب اليوم - المذيعة الأردنية آية خياط تفاجئ متابعيها بالحديث عن حياتها الخاصة وتخلّي زوجها عنها

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 00:17 2020 الخميس ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

خبير يكشف أسباب انخفاض أسعار الذهب وعلاقته بالانتخابات الأميركية
العرب اليوم - خبير يكشف أسباب انخفاض أسعار الذهب وعلاقته بالانتخابات الأميركية

GMT 00:34 2020 الأربعاء ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرف على أجمل مواقع التنزه في لندن واستكشف معالمها
العرب اليوم - تعرف على أجمل مواقع التنزه في لندن واستكشف معالمها

GMT 19:13 2020 الثلاثاء ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

أكثر السيارات أناقة وفخامة في العالم
العرب اليوم - أكثر السيارات أناقة وفخامة في العالم

GMT 19:14 2020 الثلاثاء ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

أوتوموبيلي لامبورغيني مجموعتها هوراكان إيفو فلو كابسيول
العرب اليوم - أوتوموبيلي لامبورغيني مجموعتها هوراكان إيفو فلو كابسيول

GMT 19:12 2020 الثلاثاء ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

سيارة Magnit الجديدة التي صنفت من بين أجمل سيارات الكروس أوفر
العرب اليوم - سيارة Magnit الجديدة التي صنفت من بين أجمل سيارات الكروس أوفر

GMT 00:48 2020 السبت ,14 تشرين الثاني / نوفمبر

أفضل 5 سيارات آمنة في العالم تُوفّر الكثير مِن المزايا والخيارات
العرب اليوم - أفضل 5 سيارات آمنة في العالم تُوفّر الكثير مِن المزايا والخيارات

GMT 00:45 2020 السبت ,14 تشرين الثاني / نوفمبر

نصائح مُهمّة عليك معرفتها عن زيت ناقل الحركة للحفاظ عليه مِن التلف
العرب اليوم - نصائح مُهمّة عليك معرفتها عن زيت ناقل الحركة للحفاظ عليه مِن التلف

GMT 19:10 2020 الثلاثاء ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

البيانات التفصيلية لمبيعات النصف الأول وتصدرت فولكس فاجن
العرب اليوم - البيانات التفصيلية لمبيعات النصف الأول وتصدرت فولكس فاجن

GMT 19:08 2020 الثلاثاء ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

إطلاق النسخة الكهربائية من Twingo في الأسواق مطلع العام المقبل
العرب اليوم - إطلاق النسخة الكهربائية من Twingo في الأسواق مطلع العام المقبل

GMT 07:50 2020 الأربعاء ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرفوا على طرازات أسطول سيارات لجين عمران
العرب اليوم - تعرفوا على طرازات أسطول سيارات لجين عمران

GMT 05:16 2020 الخميس ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

"أوبك" تتوقّع نزول طلب النفط العالمي بنحو 9.75 مليون برميل
العرب اليوم - "أوبك" تتوقّع نزول طلب النفط العالمي بنحو 9.75 مليون برميل

GMT 19:07 2020 الثلاثاء ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

طرح سيارات iX3 الكهربائية في يناير/كانون الثاني 2021
العرب اليوم - طرح سيارات iX3 الكهربائية في يناير/كانون الثاني 2021

GMT 10:43 2020 الأحد ,01 تشرين الثاني / نوفمبر

مميزات واتس آب جديدة متوقعة لأجهزة أندرويد وآيفون
العرب اليوم - مميزات واتس آب جديدة متوقعة لأجهزة أندرويد وآيفون

GMT 02:29 2020 الخميس ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرف على أجمل الوجهات السياحية للعرسان في مالطا
العرب اليوم - تعرف على أجمل الوجهات السياحية للعرسان في مالطا

GMT 00:35 2020 الخميس ,29 تشرين الأول / أكتوبر

مواصفات وأسعار السيارة نيسان magnite الجديدة كليار
العرب اليوم - مواصفات وأسعار السيارة نيسان magnite الجديدة كليار
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab