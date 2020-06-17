بورصة بيروت تغلق على ارتفاع بنسبة 1.57%

أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على ارتفاع بنسبة 1.57%، أي ما يعادل 5 نقاط، ليغلق عند مستوى 598.61 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 41 ألفاً و279 سهماً، بقيمة 435 ألفاً و152 دولاراً أمريكياً، نفّذت من خلال 54 صفقة.