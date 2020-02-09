تراجع جماعي بأغلب البنوك السبت

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأحد 9-2-2020 في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفي البنك المركزي، الذي تراجع فيه سعر الورقة الخضراء عن الصباح بمقدار قرش للبيع والشراء.



وتراجعت أسعار صرف الدولار بشكل جماعي بنهاية تعاملات اليوم في 12 بنكا عاملا في مصر بخلاف المركزي، وهي الأهلي المصري، الأهلي اليوناني، الأهلي الكويتي، المصري الخليجي، الشركة المصرفية العربية، بنك مصر، بنك عودة، بنك مصر إبران، كريدي أجريكول، المصرف المتحد، العربي الأفريقي، التجاري الدولي.



وسجل في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، كما تراجع الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي ليسجل 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.



وشهد الدولار تراجعًا في البنك التجاري الدولي بمقدار قرشين ليسجل 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي اليوناني تراجع سعر الدولار ثلاثة قروش ليسجل 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.



ويتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب التي بدأت مع تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، فكلما زاد المعروض من الدولار وتراجع الطلب عليه انخفض سعره.