بورصة بيروت تغلق على تحسّن بنسبة 0.89 %



أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تحسّن، بنسبة 0.89% أي ما يعادل 4 نقاط، ليقفل عند مستوى 857.59 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 25 ألفاً و 329 سهماً بقيمة 134 ألفاً و 748 دولاراً نفذت خلال 23 صفقة.

وارتفعت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 8 ملايين و 496 الف دولار مقارنة مع 8 ملايين و 421 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.