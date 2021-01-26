الأسهم البريطانية تغلق على ارتفاع الثلاثاء

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على ارتفاع بنسبة 0.23 %. وسجل المؤشر الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية مكاسب تعادل 15.16 نقطة، ليصل إلى 6654.01 نقطة.