أداء متباين لمؤشرات سوق الأسهم الأميركية عند الإغلاق
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أداء متباين لمؤشرات سوق الأسهم الأميركية عند الإغلاق

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العرب اليوم - أداء متباين لمؤشرات سوق الأسهم الأميركية عند الإغلاق

الأسهم الأميركية
واشنطن - العرب اليوم

سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأميركية، أداءً متبايناً عند إغلاق جلسات التداول اليوم، مع انحسار الآمال بشأن إعادة فتح الاقتصاد بشكل كامل خلال الأشهر المقبلة.وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 179.03 نقطة، بما يعادل 0.57 بالمئة، إلى 30996.98 نقطة، وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 11.6 نقطة، أو 0.3 بالمئة، إلى 3841.47 نقطة.وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 12.15 نقطة، أو 0.09 بالمئة، إلى 13543.06 نقطة.وعلى أساس أسبوعي، صعد ستاندرد آند بورز 1.94 بالمئة، وارتفع داو 0.59 بالمئة، وقفز ناسداك 4.19 بالمئة.

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أداء متباين لمؤشرات سوق الأسهم الأميركية عند الإغلاق أداء متباين لمؤشرات سوق الأسهم الأميركية عند الإغلاق



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