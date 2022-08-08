أداء متباين لمؤشرات سوق الأسهم الأمريكية عند الإغلاق

سجَّلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية أداءً متبايناً الليلة عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.

فقد أغلق مؤشر ستاند آند بورد 500 القياسي منخفضاً 5.13 نقاط بنسبة 0.12 % إلى 4140.06 نقطة, وانخفض المؤشر ناسداك المجمع بمقدار 13.10 نقطة، بمقدار 0.10 %، ليغلق عند 12644.46 نقطة.

وسجَّل المؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعاً 29.07 نقطة، بنسبة 0.09% إلى 32832.54 نقطة.