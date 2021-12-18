أكبر مجموعة أعمال في تركيا تدعو أردوغان إلى التخلي عن سياساته النقدية لإنقاذ الليرة

دعت أكبر مجموعة أعمال في تركيا الرئيس رجب طيب أردوغان إلى التخلي عن سياساته النقدية لإنقاذ الليرة التركية التي تدهوت إلى مستويات قياسية غير مسبوقة أمام العملات الرئيسية