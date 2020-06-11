انخفاض مؤشرات الأسهم اليابانية

انخفضت مؤشرات الأسهم اليابانية اليوم في بداية التعاملات ببورصة طوكيو للأوراق المالية. وقالت وكالة أنباء رويترز إن مؤشر نيكي انخفض 20ر1% ليصل إلى 02ر22848 نقطة في حين انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 97ر0% ليبلغ 01ر1609 نقطة.