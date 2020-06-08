البورصة المصرية تغلق على ارتفاع

ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 300 مليون جنيه لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 7ر585 مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت نحو 8ر2 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية بقيمة بلغت نحو 7ر1 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 34ر0 % ليبلغ مستوى 53ر11146 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 73 ر0 % ليبلغ مستوى 18ر1268 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا نحو 59ر0 % إلى قيمته ليبلغ مستوى 01ر2041 نقطة.