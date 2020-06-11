96ر0 بالمائة انخفاض في معدل التضخم فى عمان مايو الماضي

انخفض معدل التضخم بالسلطنة في شهر مايو الماضي بنسبة 96ر0 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من عام 2019م وفق ما أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات حول الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، فيما شهد المعدل ارتفاعا بنسبة 18ر0 بالمائة مقارنة بشهر أبريل 2020م.

ويعزى انخفاض مؤشر الأسعار بشهر مايو 2020م مقارنة بالشهر المماثل من عام 2019م إلى انخفاض أسعار المجموعات الرئيسية كمجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بـ 52ر0 بالمائة ومجموعة النقل بنسبة 95ر7 بالمائة ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 46ر1 بالمائة ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 34ر1 بالمائة ومجموعة الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة المنزلية الاعتيادية بنسبة 35ر0 بالمائة ومجموعة الاتصالات بنسبة 11ر0 بالمائة والثقافة والترفيه بنسبة 55ر0 بالمائة.

وبالمقابل ارتفعت أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 33ر3 بالمائة ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 08ر1 بالمائة ومجموعة التعليم بنسبة 21ر2 بالمائة ومجموعة الصحة بنسبة 1 بالمائة والتبغ بـ 52ر92 بالمائة.

وعلى مستوى المحافظات شهدت محافظة ظفار أعلى معدل انخفاض بالتضخم بنسبة 24ر1 بالمائة ثم محافظة الداخلية بـ 22ر1 بالمائة تليها محافظة مسقط بـ 17ر1 بالمائة ومحافظة البريمي بـ 85ر0 بالمائة ومحافظة شمال الباطنة بـ 75ر0 بالمائة ومحافظة الظاهرة بـ 54ر0 بالمائة ثم محافظتي شمال الشرقية وجنوب الشرقية بـ 43ر0 بالمائة.

ومقارنة بالشهر السابق ارتفع المؤشر العام لأسعار المستهلكين بنسبة 18ر0 بالمائة حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 99ر0 بالمائة والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 27ر0 بالمائة والثقافة والترفيه بـ 01ر0 بالمائة فيما انخفضت أسعار مجموعة النقل بـ 31ر0 بالمائة ومجموعة الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة المنزلية الاعتيادية بنسبة 16ر0 بالمائة ومجموعة المطاعم والفنادق بـ 03ر0 بالمائة والاتصالات بـ 01ر0 بالمائة فيما استقرت أسعار مجموعات السكن والمياه والكهرباء وأنواع الوقود الأخرى والملابس والأحذية والتعليم

والصحة والتبغ.