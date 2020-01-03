سعر الجنيه الإسترليني يتراجع أمام الدولار

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم، مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% إلى 1.3117 دولاراً أمريكياً.

ومقابل عملة اليورو الأوروبية الموحدة تراجع سعر الجنيه الإسترليني اليوم بنسبة 0.1% إلى 85.10 بنساً.