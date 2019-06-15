ارتفاع كتلة النقد اللبنانية خلال أسبوع

ارتفعت السيولة الجاهزة بالليرة اللبنانية خلال الأسبوع الممتد من 24 إلى 30 مايو 2019، بقيمة 428 مليون ليرة لبنانية، لتصل إلى 209 مليارات و305 ملايين ليرة لبنانية، بما يعادل 1.16 في المئة، مقوّمة على أساس سنوي.

وأرجع تقرير موجز أصدرته مديرية الإحصاءات والأبحاث الاقتصادية في مصرف لبنان المركزي ، هذه الزيادة إلى ارتفاع العملة المتداولة بمقدار مليار ليرة، كما ارتفاع الودائع تحت الطلب بمقدار 366 مليار ليرة لبنانية.

وأشار التقرير إلى أنّه على مدار الأسبوع، ارتفع إجمالي الودائع (باستثناء الودائع تحت الطلب) بمقدار 61.26 مليار ليرة لبنانية، وذلك نتيجة ارتفاع الودائع المقوّمة بالعملات الأجنبية بمقدار 114 مليار دولار أمريكي، مقابل انخفاض الودائع لأجل والودائع المقيدة بالعملة المحلية بمقدار 111 مليار ليرة لبنانية.