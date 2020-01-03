الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على تراجع بنسبة 0.37% أي ما يعادل 157 نقطة، وأقفل عند مستوى 42323 نقطة.

وبلغ حجم التداول 227977440 سهماً نفذت في 356 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 126 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 213 شركة،

واستقرت قيمة أسهم 17 شركة .