بورصة تونس تغلق على انخفاض جديد

أنهى المؤشر الرئيس لبورصة تونس " توناندكس " تعاملات اليوم على انخفاض جديد لليوم الثاني على التوالي بنسبة0.61%، ليصل عند 6996.86 نقطة.

وبلغ حجم الأموال المتداولة 4.971 ملايين دينار تونسي أي بنحو 1.634 مليون دولار أمريكي، وسط ارتفاع أسهم 16 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 37 أخرى، واستمرار أسهم 17 شركة على ثبات.