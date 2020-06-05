سوق الأسهم الأمريكية يفتح مرتفعاً

سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً عند فتح السوق اليوم عقب تقارير تفيد بانخفاض معدل البطالة بالولايات المتحدة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 554.98 نقطة أو ما يعادل 2.11% ليصل إلى 26836.80 نقطة، وسجل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفاعاً بمقدار 51.49 نقطة أو ما يعادل 1.65% ليصل إلى 3163.84 نقطة.

وقفز المؤشر ناسداك المجمع 87.73 نقطة أو ما يعادل 0.91% ليصل إلى 9703.54 نقطة.