الطاقة اللبنانية تنفي تقارير إسرائيلية عن تزويد تل أبيب لبنان بالغاز

نفت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية في بيان "ما ذكرته قناة 12 الإسرائيلية، بعنوان واشنطن توافق على اتفاقية لتوريد غاز إسرائيلي إلى لبنان".أكدت وزارة الطاقة أن "اتفاقية تزويد الغاز التي يعمل عليها بين الحكومة اللبنانية والحكومة المصرية تنص بشكل واضح وصريح، على أن يكون الغاز من مصر التي تمتلك كميات كبيرة منه، وتستهلك داخل البلد نفسه ما يضاهي بأكثر من 100 مرة ما ستؤمنه للبنان".