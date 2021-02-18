الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض

سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، انخفاضاً اليوم مع زيادة طلبات إعانة البطالة الأسبوعي بالولايات المتحدة فقد انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 118.7 نقطة بما يعادل 0.38 في المئة إلى 31494.32 نقطة، فيما خسر ستاندرد أند بورز 17.3 نقطة أو 0.44 في المئة ليسجل 3914.03 نقطة. وتراجع ناسداك 100.14 نقطة أو 0.72 في المئة إلى 13865.36 نقطة.