سعر الذهب في العراق اليوم الإثنين 7 أكتوبر
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سعر الذهب في العراق اليوم الإثنين 7 أكتوبر

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العرب اليوم - سعر الذهب في العراق اليوم الإثنين 7 أكتوبر

الذهب
القاهرة - العرب اليوم

سعر الذهب في العراق اليوم الإثنين 7 أكتوبر

الوحدة دينار عراقي دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 57,190 دينار $48.04
سعر الذهب عيار 22 52,425 دينار $44.04
اسعار الذهب عيار 21 50,042 دينار $42.03
اسعار الذهب عيار 18 42,893 دينار $36.03
سعر الذهب عيار 14 33,361 دينار $28.02
سعر الذهب عيار 12 28,595 دينار $24.02
اسعار أوقية الذهب 1,778,607 دينار $1,494
اسعار جنيه الذهب 400,339 دينار $336.28
اسعار كيلو الذهب 57,189,936 دينار $48,039

 

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سعر الذهب في العراق اليوم الإثنين 7 أكتوبر سعر الذهب في العراق اليوم الإثنين 7 أكتوبر



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