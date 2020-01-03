بورصة بيروت تغلق على تراجع

أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تراجع بنسبة 0.42% أي ما يعادل 3 نقاط، ليقفل عند مستوى 777.01 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 19 ألفاً و486 سهماً، بقيمة 134 ألفاً و397 دولاراً أميركياً، نفّذت من خلال 24 صفقة.

كما انخفضت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و675 ألف دولار أميركي، مقارنة مع 7 ملايين و707 آلاف دولار لجلسة التداول السابقة.