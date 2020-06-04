أداء متباين لمؤشرات الأسهم الأمريكية عند الإغلاق

أنهت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية جلسات التداول اليوم متباينةً في الأداء، حيث ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 11.93 نقطة، أي ما يعادل 0.05 بالمئة، إلى 26281.82 نقطة.

وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 متراجعاً 10.52 نقاط، أو 0.34 بالمئة، إلى 3112.35 نقطة، فيما نزل المؤشر ناسداك المجمع 67.10 نقطة، أو 0.69 بالمئة، إلى 9615.81 نقطة.