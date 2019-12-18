الأسهم الأمريكية تفتح مستقرة



فتحت الأسهم الأمريكية مستقرة إلى حد كبير اليوم, مع التقاط الأسواق الأنفاس بعد موجة مرتفعات قياسية متتالية، بينما نزل سهم فيدكس بعد أن خفضت الشركة توقعاتها للأرباح السنوية للمرة الثانية هذا العام.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 24.28 نقطة بما يعادل 0.09% إلى 28291.44 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعاً 2.69 نقطة أو 0.08% إلى 3195.21 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع ‭ 11.29نقطة أو 0.13% إلى 8834.65 نقطة