سعر الجنيه المصرى مقابل الدينار التونسى اليوم 20 أغسطس آب فى البنوك المصرية
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سعر الجنيه المصرى مقابل الدينار التونسى اليوم 20 أغسطس /آب فى البنوك المصرية

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العرب اليوم - سعر الجنيه المصرى مقابل الدينار التونسى اليوم 20 أغسطس /آب فى البنوك المصرية

الدينار التونسى
القاهرة - العرب اليوم

بداية التعاملات سوق المال في البنوك المصرية كالأتي:

دينار تونسي = 5.7733 جنيه مصري
جنيه مصري = 0.1732 دينار تونسي

اقتصاد عاجل
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سعر الجنيه المصرى مقابل الدينار التونسى اليوم 20 أغسطس آب فى البنوك المصرية سعر الجنيه المصرى مقابل الدينار التونسى اليوم 20 أغسطس آب فى البنوك المصرية



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