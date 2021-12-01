أردوغان يقبل استقالة وزير المالية التركي على خلفية انهيار الليرة ويعين خلفا له

قبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، استقالة وزير المالية والخزانة لتركيا، لطفي علوان، على خلفية انهيار العملة الوطنية، وأمر بتعيين نور الدين نباتي خلفا له.ونشرت الجريدة الرسمية التركية، مساء الأربعاء، مرسوما صادرا عن أردوغان بنص على قبول استقالة علوان وتعيين نباتي وزيرا جديدا للمالية والخزانة.