أردوغان يقبل استقالة وزير المالية التركي على خلفية انهيار الليرة ويعين خلفا له
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أردوغان يقبل استقالة وزير المالية التركي على خلفية انهيار الليرة ويعين خلفا له

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العرب اليوم - أردوغان يقبل استقالة وزير المالية التركي على خلفية انهيار الليرة ويعين خلفا له

أردوغان يقبل استقالة وزير المالية التركي على خلفية انهيار الليرة ويعين خلفا له
أنقرة -العرب اليوم

قبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، استقالة وزير المالية والخزانة لتركيا، لطفي علوان، على خلفية انهيار العملة الوطنية، وأمر بتعيين نور الدين نباتي خلفا له.ونشرت الجريدة الرسمية التركية، مساء الأربعاء، مرسوما صادرا عن أردوغان بنص على قبول استقالة علوان وتعيين نباتي وزيرا جديدا للمالية والخزانة.

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أردوغان يقبل استقالة وزير المالية التركي على خلفية انهيار الليرة ويعين خلفا له أردوغان يقبل استقالة وزير المالية التركي على خلفية انهيار الليرة ويعين خلفا له



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