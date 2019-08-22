سعر الجنيه المصرى مقابل الدينار الأردنى اليوم 23 أغسطس آب فى البنوك المصرية
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سعر الجنيه المصرى مقابل الدينار الأردنى اليوم 23 أغسطس /آب فى البنوك المصرية

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العرب اليوم - سعر الجنيه المصرى مقابل الدينار الأردنى اليوم 23 أغسطس /آب فى البنوك المصرية

الدينار الأردنى
القاهرة - العرب اليوم

بداية التعاملات سوق المال في البنوك المصرية كالأتي:

دينار اردني = 23.3743 جنيه مصري
جنيه مصري = 0.0428 دينار اردني

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سعر الجنيه المصرى مقابل الدينار الأردنى اليوم 23 أغسطس آب فى البنوك المصرية سعر الجنيه المصرى مقابل الدينار الأردنى اليوم 23 أغسطس آب فى البنوك المصرية



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