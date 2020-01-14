مؤشر الأسهم اليابانية يغلق على ارتفاع



ارتفعت أسهم اليابان لتسجل أعلى مستوى إغلاق في أربعة أسابيع اليوم مع استئناف التداولات في الأسواق عقب عطلة نهاية أسبوع طويلة ومؤشرات على نوايا حسنة بين بكين وواشنطن ما يدعم الأصول مرتفعة المخاطر قبل التوقيع المرتقب لاتفاق المرحلة واحد التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وزاد المؤشر نيكي القياسي 0.7 % مسجلاً 24025.17 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 17 ديسمبر ، في حين صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3 % ليصل إلى 1740.53 نقطة وهو أعلى مستوى في أربعة أسابيع.