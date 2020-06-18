مؤشر سوق مسقط يغلق على انخفاض بنسبة 14ر0 %

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 76ر3515 نقطة منخفضًا بـ 98ر4 نقاط بنسبة 14ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 74ر3520 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 815 ألفًا و 951 ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 2ر18 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 690 ألفًا و 57 ريالًا عمانيًا.