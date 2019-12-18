بورصة باريس تغلق منخفضة



أغلقت بورصة باريس تعاملاتها اليوم على انخفاضٍ طفيفٍ بنسبة 0.15 في المئة.

وتراجع مؤشر (كاك 40) 8.66 نقطة، ليصل إلى مستوى 5959.60 نقطة، وسط تداولاتٍ بلغ حجمها 3.7 مليارات يورو.