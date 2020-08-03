صادق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي على منحة مالية بقيمة حوالي 70 مليون دولار لموريتانيا موجهة للتصدي لجائحة فيروس كورونا "كوفيد -19"، وقال مسؤول فرع موريتانيا بالبنك الدولي جان كلود تشاتشوانغ، إن هذه المنحة تأتي في إطار برنامج الدعم المالي المخصص للمساعدة على التصدي لجائحة فيروس كورونا (كوفيد- 19).وأوضح أن البرنامج يسعى لدعم موريتانيا في جهودها المبذولة من أجل التصدي لآثار الوباء، والهادفة إلى حماية الطبقات الفقيرة من الأعباء الناجمة عن تلك الآثار من خلال إرساء دعائم قوية تمكّن من عودة الحياة الطبيعية.يذكر أن مجلس إدارة البنك الدولي كان قد وافق -مطلع أبريل الماضي- على منحة بقيمة 5.2 ملايين دولار لمساعدة موريتانيا في تعزيز قدرة نظامها الصحي على مواجهة وباء كورونا العالمي.