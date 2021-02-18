تراجع كبير لمخزونات الخام الأمريكي الأسبوع الماضي
آخر تحديث GMT23:29:02
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » اقتصاد عاجل

تراجع كبير لمخزونات الخام الأمريكي الأسبوع الماضي

العرب اليوم -

العرب اليوم - تراجع كبير لمخزونات الخام الأمريكي الأسبوع الماضي

مخزونات الخام الأمريكي
واشنطن - العرب اليوم

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم، تراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي مع رفع المصافي للإنتاج، في حين ارتفعت مخزونات البنزين، وهبطت مخزونات نواتج التقطير ووفقاً لبيانات الإدارة، انخفضت مخزونات الخام 7.3 ملايين برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 12 فبراير، وتراجعت مخزونات الخام بمركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما إلى ثلاثة ملايين برميل.

وزاد استهلاك الخام في مصافي التكرير إلى 26 ألف برميل يوميا، وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 0.1 نقطة مئوية وقالت الإدارة: إن مخزونات البنزين زادت 672 ألف برميل، فيما انخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 3.4 ملايين برميل وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 1.2 مليون برميل يومياً.

 

اقتصاد عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

تراجع كبير لمخزونات الخام الأمريكي الأسبوع الماضي تراجع كبير لمخزونات الخام الأمريكي الأسبوع الماضي



أخبار ذات صلة

GMT 22:30 2021 الخميس ,18 شباط / فبراير

الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض
العرب اليوم - الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض

GMT 21:28 2021 الخميس ,18 شباط / فبراير

أسعار النفط تتراجع مع موجة الطقس الباردة في ولاية نكساس الأمريكية
العرب اليوم - أسعار النفط تتراجع مع موجة الطقس الباردة في ولاية نكساس الأمريكية

GMT 07:31 2021 الثلاثاء ,16 شباط / فبراير

الدولار في هبوط مع مراهنات على التعافي
العرب اليوم - الدولار في هبوط مع مراهنات على التعافي

GMT 09:47 2021 الخميس ,11 شباط / فبراير

أسعار النفط تتراجع بعد صعود قوي
العرب اليوم - أسعار النفط تتراجع بعد صعود قوي

GMT 05:43 2021 الأربعاء ,10 شباط / فبراير

بورصة نيويورك تهدد بنقل مقرها في حال فرض ضرائب على الأسهم
العرب اليوم - بورصة نيويورك تهدد بنقل مقرها في حال فرض ضرائب على الأسهم

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 15:50 2021 الخميس ,18 شباط / فبراير

موديلات فساتين ناعمة لعقد القران موضة ربيع 2021
العرب اليوم - موديلات فساتين ناعمة لعقد القران موضة ربيع 2021

GMT 03:10 2021 الخميس ,18 شباط / فبراير

تعرف على أفضل الوجهات لممارسة "الكاياك" في الإمارات 2021
العرب اليوم - تعرف على أفضل الوجهات لممارسة "الكاياك" في الإمارات 2021

GMT 03:04 2021 الخميس ,18 شباط / فبراير

تصاميم رائعة لطاولات غرف معيشة عصرية تعرف عليها
العرب اليوم - تصاميم رائعة لطاولات غرف معيشة عصرية تعرف عليها

GMT 11:24 2021 الخميس ,18 شباط / فبراير

تيم ليندركينغ يؤكّد أن "الحوثيون" في موقف عدواني للغاية
العرب اليوم - تيم ليندركينغ يؤكّد أن "الحوثيون" في موقف عدواني للغاية

GMT 02:58 2021 الخميس ,18 شباط / فبراير

ترامب يؤكد أنه لن يعود لـ"تويتر" وسيطلق منصة تواصل اجتماعي خاصة به
العرب اليوم - ترامب يؤكد أنه لن يعود لـ"تويتر" وسيطلق منصة تواصل اجتماعي خاصة به

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 15:25 2021 الثلاثاء ,09 شباط / فبراير

"تويتر" يزيل 8493 تغريدة مضللة حول كورونا
العرب اليوم - "تويتر" يزيل 8493 تغريدة مضللة حول كورونا

GMT 08:17 2021 السبت ,13 شباط / فبراير

رونالدو أول شخص يتربع على عرش "مواقع التواصل" بنصف مليار متابع
العرب اليوم - رونالدو أول شخص يتربع على عرش "مواقع التواصل" بنصف مليار متابع

GMT 10:44 2021 الأحد ,14 شباط / فبراير

"ميتسوبيشي" تطرح فئات جديدة من سيارتها "إكليبس كروس"
العرب اليوم - "ميتسوبيشي" تطرح فئات جديدة من سيارتها "إكليبس كروس"

GMT 18:01 2018 الثلاثاء ,11 كانون الأول / ديسمبر

5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية
العرب اليوم - 5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية

GMT 03:25 2021 الأحد ,14 شباط / فبراير

أفضل الأماكن السياحية في رجال المع في السعودية
العرب اليوم - أفضل الأماكن السياحية في رجال المع في السعودية

GMT 20:40 2019 الأحد ,12 أيار / مايو

دلائل تؤكد أن زوجتك تمارس العادة السرية تعرف عليها
العرب اليوم - دلائل تؤكد أن زوجتك تمارس العادة السرية تعرف عليها

GMT 12:51 2021 السبت ,30 كانون الثاني / يناير

باحث أميركي يعلن عن رصد دليل على الحياة خارج الأرض
العرب اليوم - باحث أميركي يعلن عن رصد دليل على الحياة خارج الأرض

GMT 02:31 2021 الأحد ,31 كانون الثاني / يناير

رينو تكشف عن أجمل سياراتها الكروس أوفر الاقتصادية
العرب اليوم - رينو تكشف عن أجمل سياراتها الكروس أوفر الاقتصادية

GMT 01:56 2021 الأحد ,14 شباط / فبراير

مصارف لبنان تصطدم بصعوبات في تكوين أرصدة خارجية
العرب اليوم - مصارف لبنان تصطدم بصعوبات في تكوين أرصدة خارجية

GMT 07:13 2021 الجمعة ,29 كانون الثاني / يناير

باحثون يكشفون كيف قد يؤثر القمر حقا على أنماط نومنا
العرب اليوم - باحثون يكشفون كيف قد يؤثر القمر حقا على أنماط نومنا

GMT 22:15 2018 الإثنين ,16 تموز / يوليو

سالي فؤاد تُقدِّم نظام رجيم لمدة 3 أيام لإنقاص الوزن
العرب اليوم - سالي فؤاد تُقدِّم نظام رجيم لمدة 3 أيام لإنقاص الوزن

GMT 08:35 2021 الجمعة ,29 كانون الثاني / يناير

"تليغرام" يسهل عملية نقل المراسلات من "واتس آب"
العرب اليوم - "تليغرام" يسهل عملية نقل المراسلات من "واتس آب"

GMT 03:45 2021 الثلاثاء ,09 شباط / فبراير

8 أماكن سياحية في طشقند اوزباكستان موصى بزيارتها في 2021
العرب اليوم - 8 أماكن سياحية في طشقند اوزباكستان موصى بزيارتها في 2021

GMT 19:30 2021 الأحد ,14 شباط / فبراير

7 ميزات قد يبدأ تويتر فرض رسوم عليها قريبًا
العرب اليوم - 7 ميزات قد يبدأ تويتر فرض رسوم عليها قريبًا

GMT 13:19 2019 الخميس ,04 إبريل / نيسان

المرأة "الثور" تكره التجاهل والانتقاد وتتمتع بأنانية نابعة من حب الذات
العرب اليوم - المرأة "الثور" تكره التجاهل والانتقاد وتتمتع بأنانية نابعة من حب الذات
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab