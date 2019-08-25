سعر الذهب في فلسطين اليوم الأحد 25 أغسطس

الوحدة شيكل دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 172.50 شيكل $49.12 سعر الذهب عيار 22 158.12 شيكل $45.03 اسعار الذهب عيار 21 150.94 شيكل $42.98 اسعار الذهب عيار 18 129.38 شيكل $36.84 سعر الذهب عيار 14 100.62 شيكل $28.65 سعر الذهب عيار 12 86.25 شيكل $24.56 اسعار أوقية الذهب 5,365 شيكل $1,528 اسعار جنيه الذهب 1,208 شيكل $343.84 اسعار كيلو الذهب 172,498 شيكل $49,119