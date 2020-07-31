أداء متباين لمؤشرات سوق الأسهم الأمريكية عند الإغلاق

سجلت المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز الصناعي، تراجعاً عند إغلاق السوق اليوم، إثر بواعث قلق لدى المستثمرين من بيانات اقتصادية سلبية، ومخاوف من إمكانية تأجيل انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 223.39 نقطة بما يعادل 0.84 بالمئة إلى 26316.18 نقطة، وخسر ستاندرد آند بورز 12.03 نقطة أو 0.37 بالمئة ليسجل 3246.41 نقطة.

وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 44.87 نقطة أو 0.43 بالمئة إلى 10587.81 نقطة.