بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 103 نقاط

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع المؤشر العام 103 نقاط ليبلغ مستوى 2ر6333 نقطة بنسبة 6ر1 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 9ر248 مليون سهم تمت من خلال 10669 صفقة نقدية بقيمة 3ر65 مليون دينار كويتي نحو 222 مليون دولار أمريكي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس 4ر43 نقطة ليصل إلى مستوى 03ر4889 نقطة بنسبة 90ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر143 مليون سهم تمت عبر 4717 صفقة نقدية بقيمة 9ر8 مليون دينار.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 132 نقطة ليصل إلى مستوى 5ر7061 نقطة بنسبة 9ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر105 مليون سهم تمت عبر 5952 صفقة بقيمة 4ر56 مليون.