سعر الذهب في المغرب اليوم الأحد 25 أغسطس

الوحدة درهم مغربي دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 465.74 درهم $49.12 سعر الذهب عيار 22 426.93 درهم $45.03 اسعار الذهب عيار 21 407.53 درهم $42.98 اسعار الذهب عيار 18 349.31 درهم $36.84 سعر الذهب عيار 14 271.68 درهم $28.65 سعر الذهب عيار 12 232.87 درهم $24.56 اسعار أوقية الذهب 14,484 درهم $1,528 اسعار جنيه الذهب 3,260 درهم $343.84 اسعار كيلو الذهب 465,736 درهم $49,119