تراجع الذهب بفعل تفاؤل إزاء التجارة

تراجعت أسعار الذهب اليوم بعدما زاد التفاؤل بخصوص اتفاق تجارة مرحلي بين الولايات المتحدة والصين بالرغم من استمرار مخاوف تتعلق بالرسوم وقضايا أساسية لم تحل بعد.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، سجل البلاديوم مستوى قياسيًا مرتفعًا بينما قفز البلاتين إلى أعلى مستوى في نحو عامين.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1552.22 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0619 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1552.60 دولار.

وارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2270 دولارا للأوقية بعدما بلغ ذروة قياسية عند 2288.12 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وتراجع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1013.82 دولار بعدما وصل لأعلى مستوى له منذ يناير كانون الثاني 2018 في وقت سابق عند 1027.44 دولار.

ونزلت الفضة 0.6 بالمئة إلى 17.88 دولار للأوقية.