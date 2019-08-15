القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 15 أغسطس
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|الوحدة
|جنيه مصرى
|دولار أمريكى
|اسعار الذهب عيار 24
|812.33 جنيه
|$48.99
|سعر الذهب عيار 22
|744.64 جنيه
|$44.91
|اسعار الذهب عيار 21
|710.81 جنيه
|$42.87
|اسعار الذهب عيار 18
|609.26 جنيه
|$36.75
|سعر الذهب عيار 14
|473.86 جنيه
|$28.58
|سعر الذهب عيار 12
|406.16 جنيه
|$24.50
|سعر الذهب عيار 9
|304.62 جنيه
|$18.37
|اسعار أوقية الذهب
|25,263 جنيه
|$1,524
|اسعار جنيه الذهب
|5,686 جنيه
|$342.96
|اسعار كيلو الذهب
|812,329 جنيه
|$48,994
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