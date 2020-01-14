البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع
آخر تحديث GMT22:32:14
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » اقتصاد عاجل

البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع

العرب اليوم -

العرب اليوم - البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع

البورصة الأردنية
عمان - العرب اليوم

اغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.24%، عند مستوى 1829.68 نقطة.
وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 3.9 مليون دينار أردني، وسط تداول 3.8 ملايين سهم، نفذت من خلال 1,951 صفقة.

اقتصاد عاجل
arabstoday

أخبار ذات صلة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع



أخبار ذات صلة

GMT 22:23 2020 الثلاثاء ,14 كانون الثاني / يناير

مؤشر الأسهم اليابانية يغلق على ارتفاع
العرب اليوم - مؤشر الأسهم اليابانية يغلق على ارتفاع

GMT 22:16 2020 الثلاثاء ,14 كانون الثاني / يناير

سعر الذهب في التعاملات الفورية ينخفض بنسبة 0.6%
العرب اليوم - سعر الذهب في التعاملات الفورية ينخفض بنسبة 0.6%

GMT 22:08 2020 الثلاثاء ,14 كانون الثاني / يناير

سعر نفط خام القياس العالمي ينخفض بنسبة 0.20%
العرب اليوم - سعر نفط خام القياس العالمي ينخفض بنسبة 0.20%

GMT 22:04 2020 الثلاثاء ,14 كانون الثاني / يناير

بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 103 نقاط
العرب اليوم - بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 103 نقاط

GMT 21:58 2020 الثلاثاء ,14 كانون الثاني / يناير

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8474.81 نقطة
العرب اليوم - مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8474.81 نقطة

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

بسبب القواعد الصارمة التي فرضت عليها كعضوة ملكية

اكتشفي إطلالات "كيت ميدلتون" الأكثر إثارة للجدل

لندن - كاتيا حداد

قبل انضمامها إلى العائلة الملكية البريطانية اختبرت كيت ميدلتون أشهر اتجاهات التسعينات وبداية الألفية الثانية من بطلون الجينز ذي الخصر المنخفض إلى توبات بحمالات السباغيتي خلال دراستها في الجامعة كما ارتدت أحذية الكروس في ظل أخضر النيون. ولكن منذ أن أصبحت عضوة رسمية في العائلة الملكية في عام 2011، أصبحت إطلالاتها تقتصر على بدلات التنورة وربطات الرأس، في الواقع، هناك العديد من الاتجاهات التي كانت تعشق ارتداءها لكن بسبب القواعد الصارمة التي فرضت عليها كعضوة ملكية تخلت عنها إلى الأبد. ومع ذلك، هناك بعض اللحظات المثيرة للجدل التي تجاهلت فيها الدوقة قواعد الموضة الملكية على الرغم من التزامها الدائم بالبروتوكول الملكي، إلا أن بعض إطلالاتها أثارت الكثير من الضجة على الإنترنت، تعرفي عليها: مؤخرا لاحظنا عودة صنادل الودجز إلى ساحة ...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 01:26 2020 الثلاثاء ,14 كانون الثاني / يناير

مواهب جديدة ستكون تصاميمهم عنوان السجاد الأحمر خلال عام 2020
العرب اليوم - مواهب جديدة ستكون تصاميمهم عنوان السجاد الأحمر خلال عام 2020

GMT 02:13 2020 الثلاثاء ,14 كانون الثاني / يناير

تعرف على أجمل 7 شواطئ في جزر الرأس الأخضر
العرب اليوم - تعرف على أجمل 7 شواطئ في جزر الرأس الأخضر

GMT 02:34 2020 الثلاثاء ,14 كانون الثاني / يناير

أفكار للحصول على ديكورات غرف معيشة تعززها التفاصيل البسيطة
العرب اليوم - أفكار للحصول على ديكورات غرف معيشة تعززها التفاصيل البسيطة

GMT 01:08 2020 الثلاثاء ,14 كانون الثاني / يناير

الأمن الإيراني يعتقل ابن زعيم الحركة الخضراء المعارضة في طهران
العرب اليوم - الأمن الإيراني يعتقل ابن زعيم الحركة الخضراء المعارضة في طهران

GMT 03:52 2020 الثلاثاء ,14 كانون الثاني / يناير

إعلامية عراقية تثير الجدل وتعلن نبأ وفاة شقيقها على الهواء
العرب اليوم - إعلامية عراقية تثير الجدل وتعلن نبأ وفاة شقيقها على الهواء

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 17:44 2020 الإثنين ,13 كانون الثاني / يناير

مكالمة مسربة لحارس نانسى عجرم تكشف تفاصيل قتيل فيلتها
العرب اليوم - مكالمة مسربة لحارس نانسى عجرم تكشف تفاصيل قتيل فيلتها

GMT 16:39 2020 الإثنين ,13 كانون الثاني / يناير

حبس مجدي عبد الغني سنة وتغريمه 100 ألف جنيه
العرب اليوم - حبس مجدي عبد الغني سنة وتغريمه 100 ألف جنيه

GMT 09:58 2016 الجمعة ,08 تموز / يوليو

فتيات عراقيات يحكين تجاربهن مع أسطورة "غشاء البكارة الصيني"
العرب اليوم - فتيات عراقيات يحكين تجاربهن مع أسطورة "غشاء البكارة الصيني"

GMT 14:52 2015 الخميس ,19 آذار/ مارس

تعرفي على أهم أسباب تأخر الدورة بعد الإجهاض
العرب اليوم - تعرفي على أهم أسباب تأخر الدورة بعد الإجهاض

GMT 09:39 2018 الأربعاء ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

أفضل 5 أشكال شبابيك حديد خارجية للمنازل
العرب اليوم - أفضل 5 أشكال شبابيك حديد خارجية للمنازل

GMT 12:20 2016 الجمعة ,22 تموز / يوليو

جنون المداعبة الجنسية للرجل
العرب اليوم - جنون المداعبة الجنسية للرجل

GMT 06:43 2016 الخميس ,01 أيلول / سبتمبر

وجود كتل صغيرة في الثدي خلال عملية الفحص لا يعني الإصابة بالسرطان
العرب اليوم - وجود كتل صغيرة في الثدي خلال عملية الفحص لا يعني الإصابة بالسرطان

GMT 02:40 2013 السبت ,03 آب / أغسطس

أم متزوجة تصف مغامرتها الجنسية في باريس بأنها "جنس حقيقيّ وليس إباحيًا"
العرب اليوم - أم متزوجة تصف مغامرتها الجنسية في باريس بأنها "جنس حقيقيّ وليس إباحيًا"

GMT 06:31 2016 الأربعاء ,16 تشرين الثاني / نوفمبر

عضة القط تسبب مرض "اِلْتِهاب النّسِيجِ الخَلَوِيّ" قد يكون قاتلًا
العرب اليوم - عضة القط تسبب مرض "اِلْتِهاب النّسِيجِ الخَلَوِيّ" قد يكون قاتلًا

GMT 13:35 2018 الثلاثاء ,27 شباط / فبراير

أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي
العرب اليوم - أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي

GMT 13:54 2014 الثلاثاء ,29 تموز / يوليو

عبارات حماسية فعالة تحفزك لأداء تمارين اللياقة
العرب اليوم - عبارات حماسية فعالة تحفزك لأداء تمارين اللياقة

GMT 09:23 2017 الثلاثاء ,18 إبريل / نيسان

إعلامية عراقية تكشف عن تهديدها وإنهاء خدماتها في قناة فضائية
العرب اليوم - إعلامية عراقية تكشف عن تهديدها وإنهاء خدماتها في قناة فضائية

GMT 05:37 2016 الثلاثاء ,12 إبريل / نيسان

مدينة "جيجل" رحلة تجمع بين سحر الطبيعة والآثار شرق الجزائر
العرب اليوم - مدينة "جيجل" رحلة تجمع بين سحر الطبيعة والآثار شرق الجزائر

GMT 14:50 2019 الثلاثاء ,02 إبريل / نيسان

حافظ على رباطة جأشك حتى لو تعرضت للاستفزاز
العرب اليوم - حافظ على رباطة جأشك حتى لو تعرضت للاستفزاز

GMT 01:51 2014 الجمعة ,13 حزيران / يونيو

أسعار السمسم والذرة بأنواعها في أسواق القضارف السودانية
العرب اليوم - أسعار السمسم والذرة بأنواعها في أسواق القضارف السودانية

GMT 01:49 2019 الخميس ,24 تشرين الأول / أكتوبر

نصائح وأفكار تُساعدك على اختيار "جبس" غرف النوم "المودرن"
العرب اليوم - نصائح وأفكار تُساعدك على اختيار "جبس" غرف النوم "المودرن"

GMT 02:37 2014 الأحد ,09 شباط / فبراير

فوائد البرتقال لطرد البلغم
العرب اليوم - فوائد البرتقال لطرد البلغم

GMT 22:54 2019 الثلاثاء ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

الرقص والعيون من طرق إغراء الزوج قبل ممارسة العلاقة الحميمة
العرب اليوم - الرقص والعيون من طرق إغراء الزوج قبل ممارسة العلاقة الحميمة

GMT 23:33 2017 الأربعاء ,31 أيار / مايو

فوائد النعناع لعلاج الحموضة والصداع والتهابات المعدة
العرب اليوم - فوائد النعناع لعلاج الحموضة والصداع والتهابات المعدة

GMT 01:38 2018 الخميس ,18 تشرين الأول / أكتوبر

وكالة "ناسا" الأميركية تدرس إرسال منطادها لاستكشاف كوكب الزهرة
العرب اليوم - وكالة "ناسا" الأميركية تدرس إرسال منطادها لاستكشاف كوكب الزهرة

GMT 23:33 2018 الأربعاء ,04 تموز / يوليو

سما المصري تنشر صور جديدة لها بالمايوه البكيني
العرب اليوم - سما المصري تنشر صور جديدة لها بالمايوه البكيني

GMT 12:44 2018 الإثنين ,17 أيلول / سبتمبر

طاولات طعام غير تقليدية بألوان قوية وأريكة فاخرة
العرب اليوم - طاولات طعام غير تقليدية بألوان قوية وأريكة فاخرة
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2019 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2019 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab