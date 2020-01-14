البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع

اغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.24%، عند مستوى 1829.68 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 3.9 مليون دينار أردني، وسط تداول 3.8 ملايين سهم، نفذت من خلال 1,951 صفقة.