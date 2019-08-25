سعر الذهب في البحرين اليوم الأحد 25 أغسطس

الوحدة دينار بحرينى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 18.21 دينار $49.12 سعر الذهب عيار 22 16.70 دينار $45.03 اسعار الذهب عيار 21 15.94 دينار $42.98 اسعار الذهب عيار 18 13.66 دينار $36.84 سعر الذهب عيار 14 10.62 دينار $28.65 سعر الذهب عيار 12 9.11 دينار $24.56 اسعار أوقية الذهب 566.44 دينار $1,528 اسعار جنيه الذهب 127.50 دينار $343.84 اسعار كيلو الذهب 18,214 دينار $49,119