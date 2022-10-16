الدولار يتجاوز 40 ألف ليرة
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الدولار يتجاوز 40 ألف ليرة

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العرب اليوم - الدولار يتجاوز 40 ألف ليرة

سعر صرف الدولار في لبنان أمس، الـ40 ألف ليرة،
بيروت_ العرب اليوم

تجاوز سعر صرف الدولار في لبنان أمس، الـ40 ألف ليرة، فيما سجّل مؤشر غلاء المعيشة ارتفاعاً تجاوز الـ272 في المائة خلال ثلاث سنوات. وهذه هي المرة الأولى التي ترتفع فيها قيمة الدولار مقابل العملة المحلية إلى هذا المستوى.

يأتي ذلك بموازاة موجة غلاء أثّرت سلباً على القدرة الشرائية للبنانيين. وأشارت شركة «الدولية للمعلومات» الإحصائية إلى أنه منذ نهاية عام 2019 وبدء ارتفاع سعر صرف الدولار وانهيار القدرة الشرائية لدى اللبنانيين، شهدت البلاد ارتفاعاً متواصلاً في نسبة غلاء المعيشة وصلت منذ بداية عام 2020 وحتى نهاية شهر أغسطس (آب) 2022 إلى 272 في المائة، وفقاً للبيانات الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي.

وأجرت «الدولية للمعلومات» دراسة حول الكلفة الأدنى لمعيشة أسرة لبنانية مؤلفة من 4 أفراد، وخلصت فيها إلى أن كلفة المعيشة تتراوح بين 20 و26 مليون ليرة شهرياً بالحدّ الأدنى، وبمتوسط 23 مليون ليرة شهرياً (نحو 600 دولار أميركي).

إلى ذلك، أكد الوسيط الأميركي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، آموس هوكشتاين، أن إسرائيل «لم تحصل على كل ما تريده، ولم يحصل لبنان على كل ما يريده. هكذا تجري المفاوضات عادة». وأضاف في حديث لقناة تلفزيونية إسرائيلية: «إسرائيل تريد حصتها الاقتصادية بالطبع، لكنها تريد حقاً استقراراً في البحر الأبيض المتوسط، وهيمنة إسرائيل على البحر الأبيض المتوسط هي نتيجة لنجاحها الهائل في تطوير مثل هذه الكمية الكبيرة من الغاز الطبيعي».

وقال هوكشتاين إن «خط الحماية لم يكن الحدود الرسمية بين إسرائيل ولبنان، والآن وافق لبنان على الاعتراف به كوضع قائم بينه وبين إسرائيل، وهذا يتيح لإسرائيل القيام بدوريات على طول هذا الخط وإمكانية الإشراف عليه. هذا أمر عظيم بالنسبة لإسرائيل

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الدولار يتجاوز 40 ألف ليرة الدولار يتجاوز 40 ألف ليرة



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