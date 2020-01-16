سعر نفط خام القياس العالمي يرتفع بنسبة 0.33 %

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت للعقود الآجلة صباح اليوم بمقدار 0.21 بنسًا أو بنسبة 0.33 % إلى 64.21 دولارًا أمريكيًا.

وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بمقدار 0.21 بنسًا أو نسبة 0.36 % إلى 58.02 دولارًا أمريكيًا.