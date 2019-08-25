سعر الذهب في عمان اليوم الأحد 25 أغسطس

الوحدة ريال عماني دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 18.91 ريال $49.12 سعر الذهب عيار 22 17.33 ريال $45.03 اسعار الذهب عيار 21 16.55 ريال $42.98 اسعار الذهب عيار 18 14.18 ريال $36.84 سعر الذهب عيار 14 11.03 ريال $28.65 سعر الذهب عيار 12 9.46 ريال $24.56 اسعار أوقية الذهب 588.11 ريال $1,528 اسعار جنيه الذهب 132.38 ريال $343.84 اسعار كيلو الذهب 18,910 ريال $49,119