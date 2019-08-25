سعر الذهب في لبنان اليوم الأحد 25 أغسطس

الوحدة ليرة لبنانية دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 73,050 ليرة $49.12 سعر الذهب عيار 22 66,963 ليرة $45.03 اسعار الذهب عيار 21 63,920 ليرة $42.98 اسعار الذهب عيار 18 54,788 ليرة $36.84 سعر الذهب عيار 14 42,613 ليرة $28.65 سعر الذهب عيار 12 36,525 ليرة $24.56 اسعار أوقية الذهب 2,271,852 ليرة $1,528 اسعار جنيه الذهب 511,362 ليرة $343.84 اسعار كيلو الذهب 73,049,919 ليرة $49,119