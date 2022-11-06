مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على تباين

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,860.84 بانخفاض قدره 1.23 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع الاتصالات وقطاع السلع الاستهلاكية الكمالية وقطاع المواد الأساسية، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 651.73 بارتفاع قدره 0.80 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم 511 ألفًا و897 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 195 ألفًا و807 دنانير بحرينية نُفِّذت من خلال 38 صفقة.